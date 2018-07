Mbappé, Giroud, Deschamps, Pogba : les déclarations des Bleus après France-Belgique

Kylian Mbappé (attaquant de l'équipe de France, sur TF1): "C'est inimaginable. Comme je l'ai dit, c'est le rêve de toute une vie, d'une future vie, de tout. Je n'ai pas les mots, c'est extraordinaire. Même dans mes plus grands rêves, et je suis un grand rêveur, je n'aurais jamais imaginé cela. Tout le monde est là, fiers de nous. Maintenant, il reste quand même une étape mais on est quand même fiers de ce qu'on a fait. (Dans les vestiaires après le match) (Didier Deschamps) était content. On s'est tous embrassés, le président (de la FFF, Noël) Le Graët qui est arrivé, le président (de la République, Emmanuel) Macron aussi. Tout le monde est avec nous, on est tous ensemble. Tous les Français sont là, l'Arc de triomphe... il y a tout, il y a tout!"



Olivier Giroud (attaquant de l'équipe de France, sur TF1): "C'est exceptionnel, c'est un rêve de gosses. On est tellement fiers de partager ça avec nos proches, nos amis, nos familles et puis tous les Français. Ca n'a pas été facile jusqu'à la fin aujourd'hui. On est allés la chercher. Maintenant, il reste un match, 90 minutes, peut-être plus. Il faut aller la chercher. (...) Il me manque à chaque fois pas grand-chose (pour marquer). Soit je suis gêné au dernier moment, soit le défenseur revient bien. J'aurais souhaité aider l'équipe, faire le break ce soir, ou ouvrir le score. Ca n'a pas été le cas, mais encore un fois, je garde confiance en mes chances de marquer pour la finale et aider l'équipe à ramener cette Coupe. J'espère vraiment le faire en finale."



Didier Deschamps (sélectionneur de l'équipe de France, sur TF1): "C'est quelque chose d'exceptionnel. Je suis vraiment très heureux pour mes joueurs, ils sont jeunes mais il y a du caractère, de la mentalité. Ça a été dur aujourd'hui face à une très belle équipe de Belgique mais ce petit but nous fait du bien. C'est un défenseur qui le marque. On a dû travailler beaucoup défensivement, on aurait pu prendre un peu plus l'avantage sur des contres en fin de match. Mais chapeau à mes joueurs et à l'ensemble de mon staff. On va jouer cette finale. (Je ressens) beaucoup de fierté par rapport à mon groupe, ça fait 49 jours qu'on est ensemble. Il s'est passé beaucoup de choses, des choses plus difficiles mais c'est la vie de groupe. Et j'y ajoute tout mon staff, il y a 20 personnes, c'est le mérite de tout le monde. Le match appartient aux joueurs et si on est en finale de la Coupe du monde, c'est (grâce à) ceux qui sont sur le terrain. (La finale) d'il y a deux ans (à l'Euro-2016) elle est toujours pas digérée, elle est toujours restée là. Donc on va voir demain tranquillement qui on aura (en finale). "



Paul Pogba (milieu de l'équipe de France, au micro de BeIN Sports): "C'est beau... C'est tout ce que je peux dire. J'étais content à l'Euro-2016. On avait fait quelque chose d'extraordinaire en battant l'Allemagne en demi-finale. Après, on est passés à côté en finale. Il ne faut pas que ça recommence. Aujourd'hui, on est en finale. C'est bien, on savoure un peu aujourd'hui. Dès demain, on se reconcentre pour le match. C'est Paul Pogba qui veut gagner la Coupe du monde. J'ai envie de la gagner. C'est un long chemin d'arriver jusqu'à là, en finale. Il reste encore une étape.



(que retenez-vous aujourd'hui?) L'état d'esprit du groupe. Ce n'est plus un groupe, c'est une famille. Il faut juste une confirmation. (par rapport à 1998) J'avais six ans, mais je m'en rappelle comme si c'était hier. C'est ça que j'ai envie que les jeunes de cinq ans, six ans, trois ans, quatre ans, que toute la France soit heureuse le 15 au soir, et le 16, et le 17, et le 18, et le 19, tout l'été et qu'on leur laisse des beaux souvenirs, pour de belles vacances. On espère encore vous faire kiffer."











Paris Match