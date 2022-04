Mbappé à Liverpool ? L’annonce fracassante de Sadio Mané !

Une attaque de feu composée de Sadio Mané et Kylian Mbappé ? L’attaquant de Liverpool, qui a remporté la Coupe d’Afrique des Nations 2022 avec le Sénégal, a accordé une interview à "France Football" et évoqué un possible retour en France, alors qu’il sera en fin de contrat dans un an mais aussi son envie d’évoluer sous le même maillot que l’attaquant du Paris Saint-Germain.



« Qu’est-ce que je peux vous répondre alors que je suis toujours sous contrat avec Liverpool et que je n’ai pas l’habitude de parler de ça dans les médias ? Que tout peut arriver dans le foot, par exemple. Ce serait une association exceptionnelle. Il n’a qu’à venir à Liverpool. Je suis sûr qu’il s’y plairait » , a confié le champion d’Afrique.



Depuis le début de la saison, l’attaquant des Reds a joué 36 matchs toutes compétitions confondues, pour 14 buts marqués.