Mbathio Ndiaye porte plainte contre Bijou Ngoné

Entre ces deux femmes, il est question d’un contrat non respecté. L’artiste Mbathio Ndiaye avait organisé « Un week-end avec Vitrine de Mbathio » les 8, 9 et 10 décembre au Galoya (Dakar).



Pour la logistique de son événement, une foire, elle avait contacté l’animatrice de 2STV, Bijou Diagana, qui s’active également dans ce domaine. Les deux dames se seraient mises d’accord sur toutes les modalités. Sauf que d’après l’organisatrice de l’événement, Bijou Ngoné n’a pas respecté sa parole et se serait engagée la même date pour un autre événement.



« Je l’ai appelée à maintes reprises pour qu’elle me retourne mon argent, mais elle a mis mon numéro sur liste rouge. J’ai dû appeler une autre entreprise pour gérer à sa place », informe Seneweb.



Sur ces faits, Bijou Ngoné a été convoquée hier jeudi à la police.