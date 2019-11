Mbaye Diagne mécontent de sa non-sélection: “Le silence est la meilleure vengeance” Après l’incident du penalty contre le PSG, Mbaye Diagne ne figure toujours pas dans la sélection de Philippe Clement pour affronter Ostende, ce vendredi. Une décision qui ne plaît pas au principal intéressé.





“ C’est très simple. Diagne s’est tiré une balle dans le pied au PSG. C’est à lui maintenant de faire ses preuves. J’ai dit que je prendrais une décision quand j’estime qu’il mérite d’être repris… Et bien, il n’est pas repris ”, a commenté le coach du Club de Bruges.



L’attaquant sénégalais, débarqué en Venise du Nord cet été de manière rocambolesque, a toutefois disputé un match amical la semaine dernière contre Charleroi. En revanche, il n’est pas question d’une sélection en match officiel pour l’instant. Sera-t-il repris pour le match de Ligue des champions contre son ancien club Galatasaray? Rien n’est moins sûr.



“Le silence est la meilleure vengeance”



Mécontent de se voir écarté de la sélection, Diagne a posté un message assez énigmatique sur sa Story Instagram. “ Je n’accepte pas que l’on ne m’utilise pas à un moment où on en a besoin. Le moment propice pour parler viendra. Le silence est la meilleure vengeance ”, a-t-il écrit en italien.



Après ses frasques à répétition, d’aucuns se demandent si Diagne a bel et bien encore un avenir au Club de Bruges, qui a quand même déboursé 3 millions d’euros à Galatasaray pour l’attirer sous forme de prêt (avec option d’achat).



Vu les enjeux financiers, il y a fort à parier qu’il reçoive tout de même une seconde chance. D’autant plus que les échéances vont se multiplier pour Bruges les prochaines semaines (9 voire 10 matchs en 34 jours) et que le joueur ne peut partir en janvier parce que les règles FIFA ne permettent pas de jouer pour trois clubs en une saison.









