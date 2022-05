Mbaye Gaye, frère de Kiné Gaye: "l'auteur du crime ne sera jamais en paix, il a tué deux domou léér"

" On s'est parlé le jeudi pendant une heure, en appel vidéo Watshapp. On a discuté de tout, et je leur prodiguais des du'as à faire, à elle et ses autres frères ", a dit Mbaye Gaye, avec une voix pleine de mélancolie.



Atterré, il repense à ce que lui disait Kiné Gaye, la veille. " Ay souma amé dome bou goor, tour bi mom, Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh moko mom. Si ce sont des jumeaux, Seydi Hadji Malick. Mais le titulaire du nom sera Mame Abdou ", nous rappelle-t-il, furent ses derniers mots.



A l'en croire, Kiné Gaye ne respirait que pour Mame Abdou. " Même son époux, Habib Sy, l'a connue avec cet amour pour Mame Abdou. Une talibé Tidiane au vrai sens du mot, elle était. C'est pourquoi toute la ville de Tivaouane est triste, car le petit-fils de Seydi Hadji Malick Sy a été tué dans ce carnage ", fait-il savoir.