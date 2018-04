Mbaye Guèye encense le lion de Guédiawaye : «Balla Gaye 2 mo dakk beuré ci lamb ji wayé dafa wara défarate… »



Interrogé par nos confrères de Sunu Lamb, sur le retour de Balla Gaye 2 face à son poulain Gris Bordeaux, le premier tigre de Fass estime que le lion de Guédiawaye doit revoir sa forme physique mais en matière de lutte, il n’y a pas de plus fort que lui.



Mbaye Guèye dit rendre un vibrant hommage à Balla Gaye pour sa prestation lors du combat contre Gris Bordeaux. « Nous lui rendons un grand hommage. Ce combat et celui qu’il a livré contre Antoine Bakhoum font partie des meilleurs de sa carrière », dit-il.



Il estime donc qu’il n’y a de plus grand lutteur que lui, techniquement, mais, il devrait s’améliorer physiquement. « S’il s’agit que de la lutte, personne n’est plus fort que lui. Balla Gaye 2 est certes revenu au premier plan, mais il lui reste beaucoup à faire. Il a manqué de condition physique et pour combler ce gap, il faisait des déplacements à gauche et à droite. Il luttait par séquence, alors que d’habitude, il enchaînait tout. Mais, il reste un lutteur courageux, pétri de talent. Il doit continuer sur cette lancée, car il est sur la bonne voie », indique l’ancien gloire dans Sunu Lamb.