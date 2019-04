Mbaye Ndiaye admet son éviction : « je ne suis pas né ministre » L’ancien ministre d’Etat Admet donc qu’il n’est plus ministre d’Etat. Dans une sortie dans le journal Le Quotidien, samedi, Mbaye Ndiaye disait encore se considérer ministre d’Etat, puisqu’il n’avait rien reçu, lui notifiant la fin de sa fonction.

Ce midi, l’ancien maire des Parcelles Assainies s’est prononcé sur la RFM, appelant tous « les militants de l’APR à soutenir le gouvernement ». Mbaye Ndiaye qui a souhaité « plein succès au nouveau gouvernement », a martelé, « je ne suis pas né ministre, je l’ai été grâce à Macky Sall. Je reste un compagnon de lutte, un compagnon de combat de Macky Sall, je continue à l’accompagner ». Le membre fondateur de l’Apr, qui a dit, toutefois, comprendre les pulsions et ressentis des uns et des autres qui ont été laissé en rade par le chef de l’Etat.

