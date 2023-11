Mbaye Ndiaye nommé Directeur général des Douanes, succédant à son "frère" Abdourahmane Dièye Une nomination majeure a secoué l'administration des Douanes sénégalaises, avec la désignation de Mbaye Ndiaye en tant que Directeur général des Douanes, remplaçant ainsi son "frère" Abdourahmane Dièye. Cette décision, officialisée par décret, marque un tournant significatif dans la carrière de Mbaye Ndiaye, qui a précédemment occupé le poste de Conseiller technique au Ministère de l’Économie, des Finances et du Plan, et a fait preuve d'un engagement et d'une expertise remarquables.



Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Novembre 2023 à 20:49 | | 0 commentaire(s)|

Mbaye Ndiaye est un professionnel chevronné, qui a brillamment soutenu sa thèse de doctorat en droit le mardi 27 octobre 2015, à l'UCAD II. Sa thèse portait sur le thème "Logique de performance et cadre harmonisé des finances publiques de l'Uemoa : étude du nouveau droit budgétaire et de la comptabilité publique au Sénégal". Son travail acharné lui a valu la mention Très honorable, accompagnée des félicitations du jury.



La Direction générale des Douanes est l'une des institutions clés du Sénégal, jouant un rôle vital dans la régulation du commerce et la collecte des recettes douanières. En tant que Directeur général, Mbaye Ndiaye sera responsable de la supervision et de la gestion de l'ensemble de l'administration douanière du pays. Ses tâches comprendront la coordination des différents services relevant de la Direction générale des Douanes, la gestion des questions liées au fonctionnement et à l'organisation des services, ainsi que l'analyse des dossiers soumis à son examen par le Directeur général des Douanes.



Un aspect important de sa nouvelle position, est son rôle en tant qu'intérimaire en cas d'absence du Directeur général des Douanes, garantissant ainsi la continuité et la stabilité des opérations douanières. Cette nomination reflète la confiance placée en Mbaye Ndiaye, pour diriger et guider les douanes sénégalaises vers un avenir prospère. Sa relation proche avec son prédécesseur, Abdourahmane Dièye, qui est qualifié de "frère", souligne l'importance de la continuité dans la gestion de cette institution clé pour l'économie sénégalaise.

( Les News ) Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook