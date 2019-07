Mbaye Ndiaye solde ses comptes : « en 2008, on m’a combattu à travers un tissu de calomnies » L’ancien maire des Parcelles Assainies est revenu sur les circonstances de sa défenestration de ladite municipalité, sous le régime de Me Abdoulaye.

Rédigé par leral.net le Dimanche 7 Juillet 2019 à 14:00 | | 0 commentaire(s)|

« En 2008, ils m’ont combattu à travers un tissu de calomnies. Ils ont dit que j’avais accaparé une réserve foncière dont j’avais affecté une partie à mes proches et à moi-même. Mais tout le monde sait qu’il n’y pas de réserve foncière aux Parcelles Assainies, il n’y plus de parcelles là-bas », s’est-il défendu, réfutant dans la foulée, toutes les accusations de mauvaise gestion, qui lui avait valu sa destitution par décret.

Revenant sur ces relations avec son ancien mentor et chef de l’Etat de l’époque, Mbaye Ndiaye déclare : « Wade, je le respecte, je le respecterai toujours. Je lui demande de continuer à servir le Sénégal et l’Afrique et ne pas faire dans la radicalisation, ni dans le boycott. Qu’il aide le Sénégal à rester debout ».



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos