Mbaye Ndiaye sur la hausse du prix de l’électricité : « Je ne suis pas sûr que cette mesure-là était la meilleure »

Les Sénégalais ou plutôt ceux du mouvement citoyen “Nio lank“ ne sont pas les seuls à réprouver la mesure de la hausse du prix de l’électricité. Le ministre d’Etat Mbaye Ndiaye pense aussi que cette décision n’est pas la bienvenue. « Je ne suis pas sûr que cette mesure-là était la meilleure, quelle que soit la pression ça et là », a notamment dit l’ancien ministre de l’Intérieur. Il s’adressait hier, mercredi 18 décembre, à certains jeunes de Dakar qui se font appeler “Les boucliers de la République“, venus déposer à la préfecture de Dakar une autorisation de marche pour dénoncer le non-respect des institutions.



D’après « Sud Quotidien » rapporte ses propos, le Directeur des structures du parti au pouvoir aussi laissé entendre «qu’il y a beaucoup d’influences autour d’un président de la République». Donnant des conseils à ses interlocuteurs, Mbaye Ndiaye a souligné que le président Macky Sall «n’est pas un va-t’en-guerre» et «qu’il fait tout pour satisfaire les populations».









