Mbaye Niang: «Je n’ai pas fait les bons choix…» Découvert à l’âge de 16 ans à Caen, Mbaye Niang était promis à un bel avenir. Passé de la France à Milan à seulement 17 ans, le Franco-sénégalais a été perdu de vue. Interrogé par RMC Sport sur sa carrière, le Lion de Téranga, qui se refait à Rennes, juge qu’il a perdu trop de temps.

Lundi 14 Octobre 2019

«Je n’ai pas fait les bons choix à certains moments de ma carrière. Je n’ai aucun regret aujourd’hui, c’est que je devais passer par là. Les qualités sont restées les mêmes. C’est juste qu’à un moment donné, j’ai perdu du temps et l’avance que j’avais», a-t-il confié pour RMC Sport.



Malgré tout, Mbaye Niang ne doute point de ses qualités et compte bien se servir de son passé pour se construire un avenir plus stable. «Mais sinon, je n’ai aucun doute sur mes qualités. Je sais qu’elles sont toujours là. Passer de Caen à Milan n’a pas été évident, mais ça m’a appris beaucoup de choses. Je m’en sers aujourd’hui», a-t-il souligné.



En 10 matchs toutes compétitions confondues cette saison, le Sénégalais a marqué 4 buts.

