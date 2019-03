Mbaye Niang sur la Can 2019 : « On doit se faire respecter »

Rédigé par leral.net le Vendredi 29 Mars 2019

Auteur de son premier doublé en "Lion", samedi dernier face à Madagascar, pour l’ultime journée des éliminatoires de la Can 2019. Mbaye Niang se retrouve dans la peau d’un vrai leader de la Tanière.



Le sociétaire du Stade Rennais est d’avis que le Sénégal est favori pour les prochaines joutes continentales. Pour l’international Sénégalais, « on doit se faire respecter sur le terrain si on veut atteindre notre objectif final ».











