Mbaye Sokhoma : "Idy et Sonko sont convaincus de la victoire de Macky Sall, ils essayent de..." Les jeunes de la coalition Benno Bokk Yakaar de Kaolack savourent la victoire de leur mentor, réélu au premier tour avec 57, 28 % des voix, d'après les résultats provisoires de la Commission nationale de recensement des votes. D'après Mbaye Sokhoma, Idrissa Seck et Ousmane Sonko sont convaincus de cette victoire. Même, s'ils essayent de semer la zizanie dans la tête des Sénégalais. Ainsi, il a invité les jeunes à ne pas les suivre, tout en appelant le Chef de l'Etat Macky Sall à faire leur promotion au cours de son second mandat.

Rédigé par leral.net le Vendredi 1 Mars 2019 à 14:30 | | 2 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos