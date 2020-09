Mbaye Wade étêté en Belgique - Son compagnon Pascal Rodeyns estime qu'il "était le plus..." Mbaye Wade, le compagnon du célèbre avocat liégeois Pascal Rodeyns, est décédé à Liège, dans des circonstances tragiques et troubles : il a été égorgé. Un décès qui suscite un vif émoi confirmé par plusieurs médias belges

L’avocat Pascal Rodeyns a découvert le corps sans vie de l’homme qui partage sa vie depuis de très nombreuses années. Mbaye Wade, huissier au service du protocole, a été tué de plusieurs coups de couteau à la gorge et au thorax, rapporte lameuse.be.



Le corps gisait sur le lit. L’homme aurait été égorgé, confirme Sudinfo.be. Une information confirmée également par le parquet de Liège. Damien Leboutte, procureur de division, et le juge d’instruction Stéphane Kerkhofs, se sont rendus sur le lieu du crime.



Et, Pascal Rodeyns, son compagnon, est évidemment sous le choc de cette terrible nouvelle. Le quadragénaire, bien connu en Cité ardente, travaillait pour la Province de Liège, où tous sont sous le choc. Il a témoigné sur le défunt qu'il était le "plus bon" (sic) des "hommes" qu'il a connus.



