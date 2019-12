Mbeubeus : des manifestants veulent désamorcer la bombe écologique Des populations de Malika, Keur Massar, Tivaoune Peulh, Yeumbeul et des quartiers environnants ont manifesté, hier, pour la fermeture de la décharge de Mbeubeus.

Rédigé par leral.net le Dimanche 15 Décembre 2019 à 08:56 | | 0 commentaire(s)|

Les manifestants ont listé les problèmes environnementaux causés par cette décharge à ciel ouvert, en pleine banlieue dakaroise, mais également les problèmes de santé, matérialisés par des difficultés respiratoires, de malformation et autres que subissent les habitants à proximité de cette décharge.

Il s’y ajoute, selon Mamadou Fall, dit Malcom, un des initiateurs de cette marche, et ses camarades, des problèmes sécuritaires, Mbeubeus étant le refuge de bandits évoluant dans les environs.

Aussi, ont-ils demandé au président Macky Sall et à son gouvernement de prendre toutes les dispositions pour la fermeture de cette décharge. « On ne peut parler d’opération zéro déchet à Dakar, alors que Mbeubeus est là », a fustigé Mamadou Fall sur la RFM.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos