Mbeubeus : la fermeture n’est pas à l’ordre du jour, mais plutôt sa réhabilitation, selon Abdou Karim Fofana La fermeture de Mbeubeus n’est pas à l’ordre du jour. Elle n’est pas envisageable. Il est plutôt question de sa réhabilitation. C’est ce qu’a annoncé le ministre du Logement, de l'Urbanisme et de l’Hygiène publique, Abdou Karim Fofana qui participait à un forum, hier à Diakhao, hier.

Dimanche 22 Décembre 2019

« L’Etat n’est pas resté les bras croisés. Dans le cadre du Promojet, nous allons passer d’une décharge de collecte des déchets à la résorption et au remodelage des déchets dans le cadre d’une gestion intégrée des déchets. Il faut savoir qu’il y a 1800 agents qui travaillent dans le recyclage de ces déchets. Nous allons donc faire en sorte de sécuriser ce site et d’éviter aux populations les désagréments actuels », a dit Abdou Karim Fofana.

