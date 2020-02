Mbeubeuss : Le lutteur "Armée" arrêté pour agression et vol avec violence Le lutteur "Armée" a été arrêté, lundi dernier, par la police de Malika pour agression. Le pensionnaire de l'écurie Ben Barack Mbollo opérait à Mbeubeus où il attaquait les passants, armé de machette, même en plein jour. Il a été placé sous mandat de dépôt pour agression et vol avec violence, rapporte L’AS.

