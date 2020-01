Mbeubeuss : les 9 jeunes arrêtés transférés au commissariat de Guédiawaye, Babacar Mbaye Ngaraaf demande leur libération Les 9 jeunes arrêtés, hier, lors d’une manifestation à Mbeubeus ont été transférés au commissariat de Guédiawaye, après avoir été retenus au commissariat de Malika. Plusieurs mouvements citoyens et des populations environnantes, ont manifesté samedi, interdisant à des camions de décharger leurs ordures à Mbeubeus, réclamant la fermeture de cette décharge. « Le gouvernement doit arrêter la machine judiciaire et libérer ces jeunes. Il s’agit plutôt de trouver une solution à cette décharge de Mbeubeus », a dit Babacar Mbaye Ngaraf sur la RFM.

Rédigé par leral.net le Dimanche 5 Janvier 2020 à 13:38



