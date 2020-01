Mbeubeuss : un camion d’ordures en provenance de Grand-Yoff, dépose le corps sans vie d’un nouveau-né Le corps d’un nouveau-né a été découvert, hier, à Reubeus, vers 12h à la décharge de Mbeubeus par les éboueurs, après le passage d’un camion d’ordures qui y a déversé son chargement, en provenance de Grand-Yoff, selon Exclusif. Le journal souligne que les camions sont enregistrés à l’entrée, pour savoir leur provenance et procéder à leur identification. La police a débarqué sur les lieux pour faire le constat et les sapeurs pompiers ont transporté le corps sans vie dans une structure sanitaire. Une enquête est ouverte, selon la même source.

Rédigé par leral.net le Mardi 21 Janvier 2020 à 07:42 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos