Mbodiène : Akon va construire un hôtel de 50 milliards FCfa sur 50 hectares L’artiste américain, d’origine sénégalaise Akon, va construire un hôtel à Mbodiène, dans le département de Mbour sur 50 hectares, pour un coût total de 50 milliards FCFA, selon "L’As". Le projet sera composé de 547 unités de logements composées de villas, d’appartements, d’un terrain de golf, de restaurants,etc.

Le mémorandum d’entente a été signé, hier, entre le Directeur général de la Sapco, Me Aliou Sow et Akon Lighting en présence du ministre du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr.



Le chanteur a également un important projet d’électrification solaire du continent, rappelle-t-on.

