Mbodiène : C’est déjà la fin pour Akon City !

Annoncé comme un projet d’envergure, la ville futuriste Akon City ne verra finalement pas le jour. La SAPCO (Société d’Aménagement et de Promotion des Côtes et Zones Touristiques du Sénégal), a décidé de mettre un terme au contrat liant l’Etat du Sénégal et Akon.



« La Sapco va faire parvenir dans les prochains jours, une lettre mettant un terme au partenariat (entre l’État et Akon), pour non-respect total (par le chanteur) de la convention signée entre les parties. La décision a été actée lors de la récente réunion de coordination », rapporte le journal "Libération", dans son édition de ce lundi.



Ce projet, qui devait mobiliser environ 4 000 milliards FCfa et s’étendre sur 55 hectares à Mbodiène, devait être livré en décembre 2023. Mais depuis la pose de la première pierre, en septembre 2020, aucun grand travail n’y a été entrepris. « La triste réalité est que le site est devenu une vaste zone de pâturage, pour le bonheur des bœufs, moutons et chèvres », ajoute "Libération".













Senenews