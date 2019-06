Mboro: un chauffeur heurte une charrette et meurt

Un chauffeur de car « Ndiaga Ndiaye », qui a heurté une charrette à quelques mètres de la gare routière de Mboro, a rendu l’âme au volant de son véhicule.



L’accident s’est produit moins de 24 heures après la mort tragique du jeune élève, Yatma Diop, fauché par un camion des ICS, devant la même gare routière.



Pour rappel, avant-hier lundi, les populations avaient barré la Route nationale et brûlé des pneus pour manifester leur colère contre les Industries Chimiques du Sénégal (ICS), dont la circulation des camions représente un véritable danger pour elles.

