Mbour / Accueil de Alioune Badara Faty : Diambars et Casa Sports célèbrent le champion d’Afrique

Le 4e gardien des "Lions" a eu droit, ce samedi lors du match Diambars-Casa Sports, à un bel hommage. Avant le coup d’envoi, les deux équipes ont tenu à rendre hommage au seul joueur du championnat local convoqué par Aliou Cissé, le sélectionneur national, pour disputer la Can 2021. Alioune Badara Faty, qui était sur la liste d’attente, allait finalement rejoindre le groupe des 28 joueurs devant défendre les couleurs nationales au Cameroun (9 janvier au 6 février 2022).



Formé au Casa-Sports depuis la petite catégorie, Alioune Badara Faty dit «Yoy», a été appelé lors des dernières journées des éliminatoires de la Coupe du monde en novembre dernier, en remplacement de Sény Dieng (Qpr, Angleterre).



Après les hommages qu’il a reçus, le portier local n’a pas caché sa joie de participer à cette Coupe d’Afrique des nations. « J’ai beaucoup appris durant cette Can. J’étais avec Edouard Mendy, Alfred Gomis et Sény Dieng, tous de très grands gardiens de buts, dont personne ne conteste le professionnalisme », a-t-il souligné.



Même s’il n’a pas disputé le moindre match durant cette compétition, Faty se dit fier. « Je suis très fier d’avoir représenté le championnat local lors de cette Can et cela grâce à mes performances au niveau national. J’ai été impressionné par l’ambiance dans la Tanière. J’ai été surpris de ma convocation, car c’est vers 23 heures qu’on m’a appelé pour m’informer que je suis retenu pour disputer la Can. C’est comme ça que j’ai fait mes bagages pour rejoindre l’équipe. Un joueur ne rêve que de ça. L’expérience que j’ai acquise durant cette Can, va beaucoup me servir durant ma carrière parce que ce n’est pas donné à tout le monde de côtoyer de grands gardiens du monde et de grandes stars. »



Conscient de ce qui l’attend dans sa carrière, il a déclaré qu’il va continuer à travailler sans relâche avec son club, parce qu’il a du chemin à faire, avant de lancer un message aux joueurs locaux. « Cette Can m’a permis aussi d’avoir beaucoup de contacts. Le message que je lance aux joueurs du championnat local, c’est de continuer le travail.



Qu’ils ne se découragent pas car chacun aura sa chance. Nous demandons aussi aux autorités de mieux aider le championnat local. Mon objectif, c’est de bien travailler pour retrouver la tête du championnat, retourner en Equipe nationale mais également, jouer dans un championnat européen », a souhaité Alioune Badara Faty.