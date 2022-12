Mbour : Aly Kouyaté était recherché depuis 2018, pour des attaques à main armée

Que sait-on du Guinéen Aly Kouyaté qui a braqué un bureau de change au Marché central de Mbour. Né le 2 février 1985, à Zérékéro, en Guinée Conakry, Aly Kouyaté est connu du fichier des services de la police.



Le mis en cause n’en est pas à son premier coup d’essai. Il a un passé pénal très chargé. C’est un multirécidiviste recherché depuis 2018 par la Brigade de Recherches de Saly, pour des attaques à main armée, rapportent sources de "L’Observateur".



Les pandores disposent des vidéos de caméra de surveillance des différents endroits cambriolés par le malfaiteur et sur lesquelles ont voit facilement, le visage du « délinquant » Aly Kouyaté.



En 2019, il a été arrêté et condamné pour offre et cession de chanvre indien. Agé de 37 ans, marié à deux épouses et père d’un enfant, Aly Kouyaté, conducteur de moto Jakarta, vit au quartier Darou Salam de Mbour depuis quelques années.















Senenews