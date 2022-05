Mbour: Antoine Diome fomente la session de 4 jours des lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres Le ministre de l'Intérieur a interdit formellement la tenue, à Saly, d'une session d'une association de LGBTQI. Ainsi la police a veillé sans faille au respect des instructions fermes données par le premier flic Antoine Félix Diome.

S’activant dans le domaine de la promotion des droits des personnes LGBTQI, l'Organisation dénommée " Institut Féministe Sénégalais" avait prévu de tenir sa première session du 16 au 20 mai 2022. En effet, cette rencontre consistant à promouvoir le bien-être et la sécurité des lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres, était prévue au village des féministes sénégalais à Saly ( Mbour).



Ayant eu écho de cette affaire, le ministre de l'Intérieur a pris des instructions fermes pour empêcher la tenue de cette session. Ainsi, Antoine Félix Diome a adressé une correspondance aux autorités administratives locales pour parer à un éventuel trouble à l'ordre public.



Conformément aux instructions de la hiérarchie, le sous-préfet de Sindia a saisi le commissariat urbain de Saly qui a ouvert une enquête. Finalement, la police a veillé sans faille au respect des instructions fermes émanant du ministre de l’Intérieur. A cet effet, ladite organisation qui serait un démembrement de l’Institut Féministe Africain, a décidé d'annuler sa rencontre.





