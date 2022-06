Mbour / Atelier de vulgarisation du mécanisme de l'EPU : Le rôle attendu des médias auprès des populations

Selon les organisateurs dont le Secrétaire général de la Raddho,, Sadikh Niass, " l’Examen Périodique Universel (EPU), processus unique en son genre, est un mécanisme qui a pour but d’améliorer la situation des droits de l'homme dans les pays en examinant les différentes réalisations de tous les États membres de l'Organisation des Nations Unies (ONU). Créé par une résolution 60/251 de l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 mars 2006, l’EPU un processus mené par les États sous la supervision du Conseil des droits de l'homme des Nations-Unies ".



" Les médias aujourd’hui jouent un important rôle en matière d’information et de sensibilisation du grand public. Avec les enjeux actuels du processus de l’EPU en général et du suivi de sa mise en œuvre, les médias ont leur part de responsabilité dans la vulgarisation de ce processus. Ils sont essentiels au renforcement de l'impact de l'EPU. Ils en élargissent la portée en touchant un public beaucoup plus large, à savoir les détenteurs de droits et d’obligations. Dans le village planétaire d'aujourd'hui, les médias contribuent à promouvoir et défendre les droits humains, et rappellent les obligations des États en la matière ", a-t-il souligné.



Objectifs



L’objectif principal de l’atelier consiste à renforcer le rôle des médias dans le suivi et la mise en œuvre de l’Examen Périodique Universel (EPU). Plus spécifiquement, l’atelier vise à outiller les journalistes et autres professionnels des médias, sur la compréhension de l’EPU, partager les outils de capitalisation du projet, poursuivre la réflexion entre UPR, OSC et médias, sur la manière d’assurer une compréhension commune des besoins identifiés, en vue de perpétuer les activités de renforcement de capacités sur l’EPU.