Mbour: Cheikh Issa Sall plaide pour une protection contre l’érosion côtière et la revalorisation de la pêche

La caravane de la coalition de l’Unité a sillonné, ce dimanche, quelques communes du département de Mbour. Les populations de Malincounda, Gandigal, Tene Toubab ont accueilli avec ferveur et enthousiasme Cheikh Issa Sall, la tete de liste de la coalition de l’Unité.



Véritables moments de rassemblement et de mobilisation, ces rencontres ont permis de mieux informer et sensibiliser nos concitoyens sur la vision de même que sur les enjeux des élections anticipées du 17 novembre 2024.



A Ngaparou, M.Sall, a constaté, pour le déplorer, le phénomène de l’érosion côtière qui en train de décimer nos côtes. Il a plaidé pour un programme de protection pour toute la Petite côte afin d’atténuer les méfaits de l’érosion. Dans la foulée, il a insisté sur l’impérieuse nécessité de revaloriser le secteur de la pêche qui est dans une morosité inquiétante, lit-on sur la page Facebook de Cheikh Issa Sall.



Les populations du département de Mbour, mobilisées et déterminées, ont exprimé leur souhait de voir la liste de la coalition de l’Unité triompher au soir du 17novembre pour une assemblée nationale de rupture.









