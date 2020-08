Mbour - Covid -19 - Le Kankourang et les "navétanes" terrassés par le virus Considéré comme un homme rigoureux de la trempe du gouverneur de Tamba, le Préfet Mor Tall Tine a annoncé, ce jeudi, que les cérémonies et événements qui créent des rassemblements sont bannis cette année dans le département de Mbour.

La grande fête annuelle du Kankourang qui draine des milliers de personnes est annulée, selon Mor Talla Tine qui présidait un conseil départemental de développement.



Il va rencontrer la communauté mandingue pour échanger sur le report du Kankourang à cause du Covid-19.



Le Préfet a aussi révélé que les navetanes sont aussi annulées cette année.



