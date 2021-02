Mbour/ Faute de place pour les malades Covid 19: Les hôpitaux se transforment en mouroirs

La Covid 19 est en train de prendre au Sénégal le même chemin qu’en Europe. Un dénonciateur dans le désarroi total alerte et précise que faute de soins, un autre de ses gardiens est en train de mourir. Une autre employée, accrochée à Grand Mbour confirme la situation macabre des personnes atteintes de Covid 19.



« Je crois qu’il est temps que les autorités reconnaissent qu’ils sont dépassés. Qu’il n’y a plus de lits de réanimation. Les hôpitaux sont sous pression au point d’oublier de nourrir les malades. Et, les gens meurent dans des conditions « animalières » sans toilettes intimes etc. », regrette la source.



Ainsi, il a été relevé l’absence de toilettes intimes. Des patients restent plus de 15 jours sans pour autant être lavés. Et, à ce stade de l’évolution de la pandémie, il n’y a plus de place normale. Les hôpitaux se transforment en mouroirs.



Donc, estime-t-on, les autorités devraient être convaincues de la nécessité d’autoriser les cliniques privées à prendre en charge des cas de Covid 19.



