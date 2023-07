Mbour Injures contre un gendarme : Le prévenu risque six mois ferme A la barre du Tribunal de grande instance de Mbour, Daouda Camara est accusé d’outrage à agent de force publique. Il encourt six mois de prison ferme.

Entre le prévenu et un commandant de brigade de la gendarmerie, le torchon brûle. A la base, il y aurait une affaire de transaction commerciale qui a mal tourné. «Je n’ai pas injurié le commandant. C’est avec Ameth Faye que j’ai eu des problèmes. Je tiens un bar restaurant près de son atelier. Mais lui ne tolère pas que je mette de la musique. Nous avons eu une altercation. Au cours de cet échange de propos, il m’a menacé d’une plainte à la gendarmerie. Je lui ai répondu fermement que je m’en foutais pas mal», a déclaré le prévenu à la barre du Tribunal de grande instance de Mbour.



«Le problème, c’est qu’entre le commandant et moi, nous avions eu un contentieux. Il voulait me vendre une voiture. J’ai accepté au début avant de me rétracter par la suite quand je me suis rendu compte qu’il y avait des problèmes avec cette voiture. C’est un règlement de comptes», ajoute le prévenu.



«Il n’y a rien qui prouve que mon client a proféré des injures contre le commandant. En ce qui concerne les menaces de mort contre Ahmet Faye, je me réjouis que le parquet ait requis la relaxe pour menaces de mort», a plaidé Me Wane, l’avocate de la défense.



«Vous ne pouvez pas avoir raison sur le gendarme qui est de surcroît commandant de brigade. Vous lui devez respect et considération du fait de sa tenue. C’est ce qui le protège et lui donne un statut particulier. Nous sommes tenus d’en tenir compte», a rappelé le Président du tribunal au prévenu.



L’affaire a été mise en délibéré pour le mardi prochain.

