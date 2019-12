Mbour: Invité à une fête, il vole un sachet de yamba, puis se retrouve nez à nez avec la police

Rédigé par leral.net le Mardi 31 Décembre 2019

Bamba Thiam, pris en possession du Yamba, raconte son histoire à la juge du Tribunal de Grande instance de Mbour. Ainsi, il soutient que la grosse quantité de chanvre indien trouvé sur lui, ne lui appartenait pas. '' Le sachet ne m'appartient pas. J'étais parti à une fête, j'ai acheté un joint pour fumer. Puis, j'ai aperçu le trafiquant en train de cacher sa marchandise sous les pots de fleurs. J'ai volé le sachet de yamba. Et la police m'a arrêté sur le chemin du retour '', a expliqué le prévenu.



Mais, son discours n'a pas convaincu la juge. Et son avocat a demandé la clémence. D'après lui, Bamba Thiam qui s'est brûlé les doigts, a trop joué.



Finalement, le prévenu Bamba Thiam s'en est sorti avec deux mois de prison ferme.

