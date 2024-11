Mbour : La Coalition Dundu promet d’apporter une solution aux doléances des populations Sud quotidien-La tête de liste nationale de la coalition Dundu (opposition), Mouhamadou Madana Kane, a promis, aux populations de Mbour (ouest) de porter leurs doléances relatives au problème de l’emploi des jeunes, au financement des femmes et au problème de santé à l’Assemblée nationale, s’il est élu député.

‘’Tout récemment, nous avons vécu une période triste ici à Mbour. C’est pourquoi je vous rassure que notre mission à l’Assemblée nationale sera de [porter] le problème de l’emploi des jeunes, le financement des femmes et le problème de santé’’, a-t-il promis.



“A l’Assemblée nationale, a poursuivi M. Kane, notre combat sera de faire en sorte que le gouvernement puisse créer des hôpitaux de niveau 3 dans tous les départements du Sénégal’’.



‘’Dans le Sénégal tout entier, il n’y a que onze hôpitaux de niveau 3. Les neuf se trouvent à Dakar et les 3 sont à Touba’’, a-t-il relevé, ajoutant qu’un autre volet ”important” de son combat portera sur ‘’la lutte contre l’émigration irrégulière’’.



