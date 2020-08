Mbour: La collectivité mandingue condamne les sorties nocturnes du Kankourang

La collectivité mandingue de Mbour s’offusque des activités nocturnes du Kankourang. Dans un communiqué parvenu à L'As, le bureau de ladite collectivité est monté au créneau pour dénoncer les sorties nocturnes du Kankourang.



Dans le document signé par le Secrétaire général, Mamadou Aïdara Diop, elle se démarque de ces activités. «La collectivité mandingue, gardienne de la tradition, se démarque totalement de ces pratiques et condamne fermement ces initiatives qui ne sont rien d’autre que des actes de sabotage afin de déstabiliser et discréditer la collectivité», indique la même source. Mamadou Aïdara Diop informe que les autorités étatiques sont saisies, en l’occurrence le commissaire de police Mandjibou Lèye et le préfet du département Mor Talla Tine.





