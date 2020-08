Mbour : La tête et des pattes de bœuf noir enterrées au cimetière de Téfess Mbour Téfess s’est réveillé avec la découverte d’une tête et des pattes de bœuf noir enterrées dans le cimetière local. Un témoin raconte les faits sur sa page Facebook, images à l’appui.



Rédigé par leral.net le Samedi 15 Août 2020 à 18:42

Tête de boeuf



“Ils sont venus vers 3 heures du matin avec une 4×4 noire pour enterrer une tête et des pattes de bœuf noir dans les cimetières de Mbour Téfess. Inquiet, quelqu’un a averti la police croyant qu’il s’agissait d’un être humain”, conte l’internaute.



Police



“La police scientifique et les sapeurs-pompiers sont ce samedi matin, venus exhumer la supposée dépouille. A leur grande surprise, ils ont trouvé une tête de bœuf et ses pattes attachées dans le trou”, ajoute-t-il.





