Mbour : Le "Kankourang" de Pa Cissé blesse plusieurs personnes à Thiocé Est 2 Les affrontements survenus aujourd'hui à Thiocé Est 2, entre le Kankourang de Dioudiou Cissé Kounda et les habitants du quartier, ont fait plusieurs blessés graves et causé des dégâts matériels, notamment des maisons saccagées.

D'après des témoins, le Kankourang est sorti de manière imprévue et a attaqué un jeune qui se trouvait assis devant sa maison, regardant l'entraînement de son ASC. Malgré les appels à l'aide des habitants, l'intervention des forces de l'ordre a tardé, ce qui a conduit à l'escalade des violences.



Les blessés graves ont été transportés à l'hôpital Thierno Massour Barro, pour y recevoir des soins d'urgence.



Face à cette situation préoccupante, les habitants du quartier lancent un appel au gouvernement, réclamant la suspension définitive des sorties du Kankourang, afin de prévenir de nouveaux incidents.













