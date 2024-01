Mbour: Le Premier Ministre Amadou Ba prend part à la 17 édition de la Ziarra de Thierno Mouhamadoul Mansour Barro Le Premier Ministre Amadou Ba a effectué la prière du soir ce vendredi à Mbour à l’occasion de la 17 ème édition de la Ziarra dédiée à Thierno Mouhamadoul Mansour Barro à Mbour. Arrivé avec une forte délégation composée d’autorités administratives et politiques, Amadou Ba a été accueilli avec les honneurs par la famille religieuse en l’occurrence le fils du Khalife Thierno Ibnou Barro, Thierno Souleymane GASSAMA et Mouhamadou Mansour Ba.

Il y’avait aussi à l’accueil le Ministre El Hadj Omar YOUM, Maire de Thiadiaye, Cheikh Issa SALL, le Maire de Mbour, Maguette SÈNE, le Maire de Malicounda. À cet effet, le Premier Ministre et sa délégation ont effectué la prière de Icha derrière le Khalife Thierno Cheikh Tidiane BARRO.



Après la prière, la famille religieuse a souhaité la bienvenue au Chef du Gouvernement et toute sa délégation.

Ainsi, le Premier Ministre a adressé ses Ziars ainsi ce que ceux du Chef de l’Etat au Khalife et à toute la famille religieuse. Il a également rappelé qu’il avait aussi effectué la prière de Icha l’année dernière en compagnie du Président et avait reçu les prières du Khalife.



Le Premier Ministre se considère comme un fils de la famille maraboutique. Il a sollicité les prières du Khalife pour la paix et la stabilité dans le pays. Et, le Khalife a remercié le Premier Ministre pour son déplacement et a clos la cérémonie par une séance de prières.









