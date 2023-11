Mbour : Le département compte 249 réceptifs hôteliers

Selon une note du Bureau d’information gouvernementale (Big), avec une capacité de 249 réceptifs dont quatre (4) hôtels de 5e étoile et cinq (5) hôtels de 4e étoile, le département de Mbour concentre une forte proportion des établissements d’hébergement touristique de la région de Thiès qui abrite 347 établissements, 5 239 chambres et 10 662 lits. A ces potentialités, s’ajoutent les 62 agences de voyages dont 49 pour le département de Mbour et les 128 guides touristiques.



Des actions phares ont été réalisées par l’Etat pour développer le tourisme à Mbour. Il s’agit de la mise en tourisme de sites du patrimoine culturel et historique, exemple de la réhabilitation de la maison paternelle de Léopold Sédar Senghor (Mbind Diogoye) dont les travaux sont réalisés à 90 %. Il y a également l’appui aux investisseurs privés notamment les nationaux à travers le crédit hôtelier et touristique (Cht) ; le développement des stations touristiques intégrés. L’Etat a aussi procédé à l’aménagement des sites touristiques intégrés notamment à Pointe Sarène. «En plus de l’installation du groupe Riu avec 500 chambres dans une première phase, des produits d’appel dont un terrain de Golf de 18 trous et un parc animalier sont en cours de réalisation.



Pour faciliter l’accès à la station, la route de contournement via l’autoroute à péage est en cours de réalisation. Pour cette station, il est nécessaire d’éviter les difficultés rencontrées à Saly par une meilleure occupation des espaces conformément au plan d’aménagement », lit-on dans le document.



Dans le lot des actions de l’Etat figure la finalisation du Plan d'aménagement de Mbodiéne, le financement du crédit hôtelier et touristique (10 milliards de francs CFA pour la relance post covid-19).



Adou Faye



Le département de Mbour a un énorme potentiel touristique.Source : https://www.lejecos.com/Mbour-Le-departement-compt...