Mbour : Le faux policier Mamadou Lamine Sougou condamné à 2 ans de prison, son complice en fuite

Le faux policier Mamadou Lamine Sougou a été jugé hier, par le tribunal de Mbour, sans son complice, Abou Sow, avec qui, il a commis plusieurs forfaits et qui a réussi à prendre la tangente.



Les deux délinquants s’en sont pris à un maçon pour le dépouiller de tous ses biens, en passant pour des policiers en patrouille au marché central de Mbour. Le 21 juillet dernier, relate L’OBS, repris par Senenews, aux environs de 22 heures, après le combat de lutte opposant Balla Gaye 2 à Tapha Tine, le maçon Ousseynou Samb décide de rentrer chez lui.



Ce, après avoir suivi, au marché central, le combat de lutte en compagnie de ses copains commerçants. Mais, à peine a-t-il pris congé de ses amis que le maçon est interpellé par Abou Sow qui se fait passer pour un policier. Ainsi, il tient en respect le maçon et lui demande sa pièce nationale d’identité.



Le père de famille qui dit avoir perdu sa carte d’identité nationale, le signale au faux policier. Seulement, Abou Sow procède à une fouille corporelle du maçon et retire de sa poche son téléphone portable ainsi que la somme de 8 000 Fcfa qu’Ousseynou Samb dit avoir gagnée dans un chantier en tant que journalier.



Le faux policier invite ensuite sa victime du jour à le suivre jusqu’à son patron, Mamadou Lamine Sougou, qui se dit chef d’équipe de la police centrale de Mbour en patrouille au marché. Sur place, Mamadou Lamine Sougou indique au maçon que pour la restitution de ses biens, il doit aller verser la somme de 12 000 Fcfa au commissariat central ou leur verser sur place 6 000 Fcfa.



Ce que refuse catégoriquement Ousseynou Samb à qui les deux faux policiers en civil n’ont présenté aucune carte professionnelle. Face au refus d’obtempérer du maçon, une vive dispute éclate entre les deux parties qui en viennent aux mains.



Au cours de la violente bataille, Ousseynou Samb réussit à tenir tête aux deux malfaiteurs. L’altercation va se poursuivre jusqu’à côté du commissariat central. Une foule immense finit par prendre d’assaut le lieu des affrontements.



Grâce aux cris d’alerte du maçon qui demande de l’aide. Sentant les choses tourner au vinaigre, avec l’intervention des passants, Abou Sow parvient très rapidement à se faufiler dans la foule et à prendre la fuite avec le téléphone portable et l’argent du maçon. Laissant ainsi derrière lui son acolyte, sauvagement battu par la foule et livré aux forces de l’ordre.



A la barre du tribunal de grande Instance de Mbour hier, Mamadou Lamine Sougou qui a comparu seul, change de discours, alors qu’il avait reconnu toutes les accusations portées sur sa personne à l’enquête préliminaire. Le procureur de la République a requis contre lui 2 ans, dont 6 mois d’emprisonnement ferme. Un réquisitoire suivi par le juge qui a alloué 300 000 Fcfa à la partie civile en guise de dommages et intérêts.