Mbour : Le lutteur Ada Fass condamné à 2 ans de prison dont 1 an ferme

Rédigé par leral.net le Mardi 30 Mai 2023

Le lutteur Adama Corréa plus connu sous le pseudonyme de Ada Fass et son co-inculpé, El Hadji Ada Ndiaye ont été condamnés à 2 ans de prison dont 1 an ferme.



A en croire, Seneweb, ils devront, en outre solidairement payer la somme de 1,5 million FCFA au plaignant Ndiaga Ndir Ndoye.



À la barre, le lutteur avait nié toute implication dans cette affaire d'agression.



Le procureur, quant à lui, n'était pas convaincu de l'implication du lutteur Ada Fass. Il a préféré se référer au procès-verbal d'enquête.



Le tribunal a finalement condamné Ada Fass et son co-inculpé Adama Ndiaye à 2 ans de prison dont 1 an ferme.





