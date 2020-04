Mbour: Le marché central et le quai de pêche fermés

Les décisions radicales se succèdent face à la montée des cas de Covid-19. A Mbour (Ouest), le préfet Mor Talla Tine, a annoncé la fermeture du marché central et du quai de pêche de la ville chef-lieu de département, pour une durée de quatre jours.



« Il est porté à la connaissance du public que, par arrêté (...) du 25 avril 2020, le marché central et le quai de pêche de Mbour sont fermés du dimanche 26 avril au mercredi 29 avril 2020 inclus », a déclaré le préfet dans un arrêté dont une copie est parvenue à nos confrères de l'APS.



Selon Tine, des opérations de nettoiement et de désinfection du marché et du quai de pêche seront menées durant leur fermeture. « J’invite la population au respect strict de ces mesures, qui visent à interrompre la chaîne de transmission du coronavirus », lit-on dans la note.



