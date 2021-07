Mbour: Le nouveau préfet installé

Le nouveau préfet de Mbour, Mamadou Lamine Mané, a pris fonction hier, en présence de son prédécesseur, Mor Talla Tine. Ce dernier sera également installé incessamment à la préfecture de Dakar.



Mor Talla Tine est loin d’être ébranlé par l’administration de la capitale. Il a indique lors de la cérémonie, que sa mission à Dakar n’est pas redoutable et qu’il y sera sans appréhension particulière., rapporte "L'As".



Pour cause, dit-il, la devise d’un administrateur civil reste ancrée dans les valeurs de la République. Partout où le devoir nous appelle, toutes affaires cessantes, nous allons répondre, a-t-il précisé. A l’en croire, il est animé d’une seule ambition, à savoir servir l’intérêt général, la République, les citoyens.

