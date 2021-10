Mbour: Les Socialistes disent niet à l’investiture de Cheikh Issa Sall à la mairie et de Saliou Samb au Conseil départemental Le week-end politique a été marqué par des expressions politiques divergentes au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar. Mahmoud Saleh, le ministre d’Etat, directeur de Cabinet du président de la République, a présidé une réunion de la coalition Benno Bokk Yakaar ou la grande majorité présidentielle. A l’issue de la rencontre marquée par l’investiture de Cheikh Issa Sall, le président de ‘‘Agir avec Macky pour le développement de Mbour’’ et Directeur général de l’Agence de développement municipal, au poste de maire à l’issue des Locales et Saliou Samb, le président du Conseil départemental sortant et Directeur général de la Société des investissements et des réparations navales, pour sa reconduction lors des consultations. Le fait a fait l’effet d’un tsunami chez les Socialistes, déterminés à soutenir le maire sortant à déposer sa candidature pour rempiler. La bataille de Mbour aura bien lieu, sans l’ombre d’un doute.

Rédigé par leral.net le Mardi 26 Octobre 2021 à 15:10 | | 0 commentaire(s)|

Bayaty Babou, le responsable départemental Ldr Yessal, a fait part de l’union sacrée scellée dans une marche vers les prochaines élections locales considérées, par lui, comme des joutes très importantes pour le président de la République. En effet, il a pris position sur la présence des conseillers Cese et des Hcct, des députés à la rencontre, pour illustrer ses propos. Selon lui, l’importance des consultations de janvier 2022 dépasse les personnes désignées comme candidats et les responsables du département. Pour lui, les élections sont loin d’être locales, mais sont nationales et d’enjeu national. Sur les réalisations faites par le président de la République, son désir est de voir toutes les forces de la coalition BBY s’unir pour donner la victoire au président de la République.



Selon lui, la candidature à la candidature est légitime pour tout un chacun mais la voix du président Macky Sall est prépondérante après les consultations avec les autres membres de la coalition Benno Yakaar. Sur l’absence des membres du Parti socialiste à la rencontre de Bby dont le maire Fallou Sylla, il l’a considéré comme une absence provisoire car les Socialistes ont été toujours leurs partenaires depuis le début de la coalition BBY. Il croit à des divergences avec le verdict du président de la République. Pour lui, les négociations continuent et peuvent déboucher sur des solutions heureuses. Et de préciser que le Parti socialiste de Mbour est libre d’aller aux élections locales en rade de la grande coalition BBY.



Le maire de Mbour, Fallou Sylla, n’a pas fait dans le détail, à l’issue de la rencontre. Les Socialistes à l’issue d’une assemblée générale convoquée, il y a quelques jours, ont lancé un niet catégorique à la proposition faite pour faire de C. I. Sall, le candidat désigné par le président de la République pour briguer les suffrages des Mbourois au poste de maire en janvier 2022. Ils ont maintenu la candidature du maire sortant. L’assemblée générale tenue à la permanence locale du Parti socialiste portant le nom d’Ousmane Tanor Dieng, a été l’occasion pour bon nombre d’entre eux de dire qu’à l’impossible, nul n’est tenu et s’émeuvent qu’on ait ‘’décrété ‘’des candidatures à Mbour.



En effet, ils comptent batailler dur pour conserver la mairie gagnée, il y a sept ans, avec une coalition en dehors de BBY. Les présages d’un clash dans le Benno local se faisaient attendre depuis quelques jours, car beaucoup de situations et de déclarations faites par les uns et les autres à travers la presse et les réseaux, le préfiguraient. Malamine Fall, le responsable des Jeunesses socialistes communales n’a pas manqué de rappeler Mbour comme étant le bastion du Parti socialiste et sa conquête ne sera pas aisée.



Le comble pour BBY, la fissuration entamée, dès la nuit tombée, des pontes de l’opposition sont venus à Mbour pour mieux approfondir les entailles entre les Socialistes et le BBY local.













Sud Quotdien

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos