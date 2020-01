Mbour: Liste des six prévenus de l'assassinat de la petite Ndiaya Guèye

Rédigé par leral.net le Lundi 6 Janvier 2020 à 12:51

Des interpellations de suspects ont été effectuées par la police au terme des constatations et des auditions de témoins, suite au meurtre de la petite Ndiaya Gueye, âgée de 2 ans.



Il s'agit du présumé meurtrier, Alla Mboup, 21 ans, natif de Dakar, mécanicien domicilié à Santhie. Il est désigné comme étant celui qui aurait poignardé, puis égorgé la victime.



De Youssou Fall, 31 ans, natif de Saint-Louis, pêcheur et domicilié à Liberté 2;



De Cherif Mamina Diemé, 18 ans, natif de Mbour, élève en classe de 4ème demeurant à liberte 2;



De Birame Seck, 22 ans, natif de Guédiawaye, menuisier métallique domicilié à Liberté 2;



De Yakhya Yade, 22 ans, natif de Kaolack, vendeur de légumes demeurant à Liberté 2.



Chérif Mamina Diemé a raconté être présent au moment du meurtre de la victime.



Pis, il confesse avoir aidé à l'enterrement de la fillette, en présence de Alla Mboup, de Birame Seck et de Yakhya Yade.



Lors de la perquisition du domicile de Alla Mboup, six cornets de chanvre indien et deux paires de ciseaux ont été saisis.



Par ailleurs, le père de Alla Mboup, Thialé, purge une peine de 3 ans pour trafic et usage de chanvre indien.



A noter que l'arrestation de la maman et du frère de Alla Mboup n'a rien à voir avec l'affaire du meurtre de la petite Ndiaya Gueye.



En effet, au moment où les policiers allaient recueillir le présumé meurtrier, du chanvre indien a été retrouvé dans la chambre de la maman et celle du petit frère.



L'enquête ouverte suit son cours.

