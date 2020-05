Mbour: Plusieurs personnes arrêtées en plein couvre feu

Malgré le ramadan et le couvre-feu, des malfaiteurs ont pu sévir durant la nuit. A Mbour, les éléments du commissariat central ont arrêté 04 individus pour vol et association de malfaiteurs, dans la nuit du 02 au 03 mai.



En plus, deux autres sont en garde à vue pour détention et usage de chanvre indien. 05 véhicules sont mis en fourrière pour non respect du couvre-feu et 12 pièces ont été saisies, rapporte Beut7.

