Mbour : Quand l’insécurité donne envie aux populations d’aller voir ailleurs !

A Mbour, l’insécurité galopante est une menace qui pèse au quotidien sur la vie des populations. Certains indexent la libre circulation et la porosité de cette ville touristique. Et aussi, là où certains commerçants sont obligés de fermer très tôt leur magasin, d’autres pensent plus à la sécurité de leurs enfants et n’hésitent même pas à exprimer leur envie d’aller voir ailleurs ! Reportage.

Rédigé par leral.net le Mardi 17 Janvier 2023 à 21:34 | | 0 commentaire(s)|