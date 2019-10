Mbour: Scandale à IKAGEL de Mballing: 150 employés renvoyés

Le climat est de plus en plus tendu entre le personnel de IKAGEL et son PDG Christian Langlois. Ce dernier a décidé d'envoyer au chômage plus de 150 travailleurs. Selon Jean Noël Gningue, porte parole des délégués:la situation est inadmissible, trop c est trop !

Ils ont déposé une plainte contre M. Langlois à l inspection du travail de Thies pour licenciement abusif. Selon toujours notre interlocuteur, alors que la direction générale a décidé de se séparer de ses 150 agents, à coté de cela, elle continue de recruter des journaliers. D ailleurs, les travailleurs comptent aller en grève ce 11 octobre pour dénoncer les agissements du PDG de Ikagel Christian Langlois.

