Mbour Situation difficile de Séssène : Les jeunes de l’Apr interpellent Macky Sall Les jeunes de l’Alliance pour la République de la commune de Séssène alertent les plus hautes autorités du pays sur la situation que vit leur localité. Ils déplorent que, malgré la victoire éclatante de la coalition de la majorité présidentielle aux dernières élections, Séssène est la commune la plus déshéritée.

Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Mars 2023 à 10:46

«Nous voulons dire au président de la République que Séssène manque de tout. Beaucoup de villages ne sont pas électrifiés. En plus, les jeunes et les femmes ne bénéficient d’aucune subvention, ni de la Der, ni du Fongip encore moins de l’Anpej», déclare Cor Sène Faye, la coordonnatrice du Cojer /Séssène.



Sur le plan de l’éducation, ils réclament la construction d’un lycée. «Les élèves de Séssène sont obligés de poursuivre leurs études à Thiadiaye et à Fissel, à 7 ou 8 kilomètres d’ici, ce qui est anormal», dénonce-t-elle.



Par ailleurs, ces jeunes apéristes qui veulent une audience avec le président de la République disent vouloir lui «parler directement, sans intermédiaires, des problèmes auxquels Séssène est confronté».



«Nous avons fait le constat amer que depuis 2012 notre commune n’a bénéficié d’aucun poste de responsabilité alors que nous avons toujours gagné, et brillamment, les élections à Séssène. C’est pourquoi nous tenons à ce que le président de la République répare cette injustice.



En plus, comme l’ont dit mes camarades, Séssène est la commune du département qui manque de tout. Les populations ont confiance en nous. C’est pourquoi nous nous battons afin que leurs doléances soient prises en compte», ajoute Cheikh Ndiaye.

