Mbour: Six jeunes activistes du mouvement citoyen « Mbour justice », arrêtés Six jeunes activistes du mouvement citoyen « Mbour justice » ont été arrêtes par les éléments du Commissariat central de police de la capitale de la Petite Côte. Ils réclamaient l’application d’une décision de justice.

Rédigé par leral.net le Vendredi 5 Février 2021 à 08:36 | | 0 commentaire(s)|

D’après « L’As », ces jeunes ont été interpelles au moment où ils s’apprêtaient a tenir un point de presse pour dénoncer le non-respect du verdict du tribunal d’instance de Mbour, condamnant le maire Fallou Sylla pour 2 ans dont 3 mois de prison ferme et une amende de 2 millions sur l’affaire de la place publique.



Ces jeunes qui avaient réussi à faire condamner l‘édile de la ville, voulaient se prononcer sur l’affaire qui n’a pas connu de suite, après que le maire a interjeté appel. Bacary Diémé et cinq de ses camarades sont actuellement dans les locaux du Commissariat central, sous prétexte qu’ils ont voulu se rassembler dans ce contexte de covid-19.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos