Mbour: Sophie Gladima devient la première femme maire de Joal-Fadiouth

Un vent de changement souffle sur l’île aux coquillages. Après 7 ans de gestion de l’Afp, Boucar Diouf, le maire sortant, cède le fauteuil à Aïssatou Sophie Gladima, ministre du Pétrole et des Energies, qui devient la première femme maire du département de Mbour.



Elle a devancé son farouche rival, Pierre Joe Ndiaye, qui n’a pas accepté le choix du Président Macky Sall, qui avait préféré Aïssatou Sophie Gladima.



Mais, au vu des résultats provisoires, il n’est arrivé qu’à la troisième place. Ainsi, le nouvelle maire de Joal-Fadiouth a gagné tous les huit centres de vote de cette commune. Sur les 22 600 électeurs inscrits, 11 628 électeurs ont voté, et la ministre du Pétrole et des Energies est arrivée largement en tête dans 53 bureaux de vote, avec 6 451 voix soit 55, 47% des suffrages, suivie de la coalition Yewwi askan wi avec 1456 voix soit 12, 52%.



Après les résultats provisoires, la ministre du Pétrole et des Energies n’a pas caché sa joie : « Nous n’avons transporté personne, ce sont des habitants de Joal et de l’île, qui ont voté pour nous. Ils ont voulu dire au Président qu’ils sont satisfaits de son travail mais également de la promotion d’une de leurs filles. Aujourd’hui, les choses se sont clarifiées, nous savons qui est qui ».



Cette victoire de Bby permet à Mme Aïssatou Sophie Gladima d’être la première femme maire de Joal mais également, dans le département. Elle sera suivie par Dr. Tening Sène, la Directrice générale de l’Agence nationale de l’Aquaculture, qui a également remporté les élections dans la commune de Ndiaganiao.



La nouvelle maire de Joal-Fadiouth n’est pas en terrain inconnu. Dr. Aïssatou Sophie Gladima, Ingénieure Géologue, diplômée de l’Institut des Sciences de la Terre (Ist), titulaire d’un Master ès Sciences en Géophysique appliquée de l’Université de Laval, Québec (Canada) et d’un Doctorat d’Etat ès Sciences en Hydrogéologie générale, Thèse de 3ème cycle département Géologie Faculté des Sciences de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad), est une tête bien faite. En plus d’enseigner à l’Ucad, elle a occupé plusieurs fonctions ministérielles.













