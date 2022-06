Mbour / Tiraillements entre responsables BBY de Sindia : La réconciliation avorte

La commune de Sindia est l'une des collectivités territoriales les plus problématiques du département de Mbour, en matière de politique. Les responsables de la coalition BBY, dans cette commune, ne sont pas prêts à déposer la hache de guerre. Entre eux, une guéguerre sans fin se livre, malgré tous les efforts consentis par les autorités politiques de leur coalition pour y mettre un terme. Le Maire Thierno Diagne campe sur ses positions et fait face à des responsables qui lui ont livré une opposition âpre, lors des élections municipales.



Mais, les responsables départementaux ne veulent pas voir cette situation perdurer. C'est pour cette raison, qu'une rencontre avait été convenue pour tenter de recoller les morceaux entre eux. Elle devait se tenir sous la supervision d'Amadou Tidiane Diba, responsable APR de la commune de Mbour et devait rassembler l'ensemble des forces vives de la commune de Sindia. Mais, selon certains responsables de la commune, la rencontre a capoté à cause du maire.



Waly Faye explique : ’’ Jeudi dernier, Dr. Amadou Tidiane Diba, président de la commission réconciliation des responsables de la coalition BBY du département de Mbour, m'a appelé pour m'informer qu'il sera à Sindia, ce samedi matin vers 10h, pour rencontrer les responsables de l'APR de ladite commune. Il m'a demandé de lui faire la liste des responsables. Chose que j'ai faite. Ensuite, je l'ai appelé ce même jeudi vers 20h et il m'a dit que le maire Thierno Diagne lui a dit qu'il appellera tous les responsables et la réunion se tiendra à 16h? à la mairie, ce samedi ".



Il ajoute : « On est samedi à 16h, heure de réunion, j'ai appelé un grand nombre de responsables de l'APR de notre coalition, lors des Locales, ils ne sont pas informés. J'ai appelé Mbaye Diouf, un responsable APR de Thiafoura, qui était aussi candidat, il n'est pas informé ». Le responsable politique de poursuivre : « Je viens de rappeler Diba pour lui demander si réellement la réunion est confirmée, il m'a dit : oui, mais le maire Thierno Diagne a convoqué toute la coalition BBY à 16h, à Gandigal ».



Suffisant pour que Waly Faye parle d’une manigance du Maire de Sindia, pour écarter les partisans de l'autre camp. « Pourquoi le choix de Gandigal où le maire habite, pour une réunion de réconciliation ? Pourquoi le maire Thierno Diagne qui fait partie d'une tendance, convoque une réunion de réconciliation ? Pourquoi le maire Thierno Diagne a convoqué ceux qui étaient partis avec lui, lors des Locales ? », s'interroge le jeune responsable.



A la recherche de réponses à ces interrogations, le jeune responsable martèle : « nous attendons qu’une deuxième rencontre soit organisée, sans esprit partisan dans les convocations, dans les meilleurs délais. Au cas contraire, nous tirerons acte des manigances de Thierno Diagne et prendrons entièrement nos responsabilités pour la conduite à tenir ».



Pour prendre sa version de la situation, nous avons tenté sans succès de joindre le Maire de Sindia.















Enquêteplus